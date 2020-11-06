А начинали очень ярко

Украинское шоу «Х-фактор» позволило засветиться многим известным сегодня звездам, однако не всем финалистам шоу удалось удержать славу

Politeka.net узнавала, как сегодня выглядят победители и финалисты известного шоу.

Победительница третьего сезона Аида Николайчук сумела сохранить свою удивительную внешность и голос. В 2019 году она попыталась вернуться на сцену после долгого перерыва. Как рассказывала артистка, она занималась личной жизнью.

Олег Кензов, который занял второе место во втором сезоне шоу, недавно попал в скандал. Его экс-жена призналась, что артист ее избивал, а также поднимал руку на ее сына. Песни Кензова довольно популярные. Он исполняет хит «По кайфу».

Финалист третьего сезона Евгений Литвинкович почти не изменился за эти годы.

А вот победитель четвертого сезона, полный подросток Александр Порядинский не только возмужал, но и похудел.

«Порядинского не узнать», - пишут ему в комментариях.

Победитель пятого сезона Дмитрий Бабак продолжает петь и даже выпускает новые песни. Правда, пока парню не удается взлететь на вершину.

А вот победитель седьмого сезона Севак Ханагян добился успеха у себя на родине. Он представлял Армению на Евровидении в 2018 году.

Напомним, что судья Х-Фактор Соседов устроил публичные разборки с Лолитой, очевидцы раскрыли детали.

Как сообщала Politeka, врачам пришлось спасать звезду Х-Фактора: куда исчез и как сейчас выглядит Евгений Литвинкович.

Также Politeka писала, что победительница «Х-фактор» Аида Николайчук показала фигуру во всей красе: «Похорошела, попастая».