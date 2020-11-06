Украинское шоу «Х-фактор» позволило засветиться многим известным сегодня звездам, однако не всем финалистам шоу удалось удержать славу
Politeka.net узнавала, как сегодня выглядят победители и финалисты известного шоу.
Победительница третьего сезона Аида Николайчук сумела сохранить свою удивительную внешность и голос. В 2019 году она попыталась вернуться на сцену после долгого перерыва. Как рассказывала артистка, она занималась личной жизнью.
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Олег Кензов, который занял второе место во втором сезоне шоу, недавно попал в скандал. Его экс-жена призналась, что артист ее избивал, а также поднимал руку на ее сына. Песни Кензова довольно популярные. Он исполняет хит «По кайфу».
Финалист третьего сезона Евгений Литвинкович почти не изменился за эти годы.
А вот победитель четвертого сезона, полный подросток Александр Порядинский не только возмужал, но и похудел.
«Порядинского не узнать», - пишут ему в комментариях.
Победитель пятого сезона Дмитрий Бабак продолжает петь и даже выпускает новые песни. Правда, пока парню не удается взлететь на вершину.
А вот победитель седьмого сезона Севак Ханагян добился успеха у себя на родине. Он представлял Армению на Евровидении в 2018 году.
Напомним, что судья Х-Фактор Соседов устроил публичные разборки с Лолитой, очевидцы раскрыли детали.
Как сообщала Politeka, врачам пришлось спасать звезду Х-Фактора: куда исчез и как сейчас выглядит Евгений Литвинкович.
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