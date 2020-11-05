Из-за стремительного распространения китайского вируса через месяц украинские больницы будут переполнены, в правительстве срочно решают, какие меры предпринять

В частности, предлагается усилить ограничения путем введения "карантина выходного дня". Власть примет решение в ближайшее время, передает Обозреватель со ссылкой на источник в правительстве.

"Ужесточению карантина быть, мы ждали выборов. Развлекательные заведения, рестораны и кафе, могут закрыть с пятницы по понедельник. Решение финализируют в ближайшие дни. Бизнес отнесся с пониманием. Без этого выходные прожить можно", – отметил источник, добавив, что главной задачей является сократить количество зараженных. Если "карантин выходного дня" не справится с этим, то ужесточение продолжится.

По словам источника, если количество инфицированных продолжит увеличиваться такими темпами, как сегодня, то через недель 4-5 "придется выбирать, кого спасать". А если медучреждения перестанут принимать, то реакция общества будет намного хуже, чем решение ввести дополнительные ограничения.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов комментировал введение "карантина выходного дня". По его словам, будет запрещена работа развлекательных центров, театров, кинотеатров и фитнес-залов по субботам и воскресеньям.

Степанов полагает, что более жесткие меры, касающиеся выходных, позволят "разорвать цепь болезни". Министр добавил, что скорость, с которой распространяется болезнь, ныне - главный враг, которого нужно победить.

Отметим, в последние дни количество зараженных китайским вирусом за сутки превышает 9 тыс. человек, бьются все новые антирекорды. Так, согласно данным Минздрава, по состоянию на утро 5 ноября за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9850 новых случаев болезни (из них детей - 369, медработников - 514).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

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