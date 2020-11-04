В Украине вместо локдауна возможно введение так называемой "черной зоны" карантина

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает в своем Telegram-канале журналистка Соня Кошкина, информирует Politeka.

По ее словам, правительство на своем заседании в среду, 4 ноября рассматривает этот вопрос. В Кабмине думают над тем, чтобы устанавливать локдаун не по всей стране, – такого не выдержит экономика страны, – а в отдельных зонах. Главное условие введения "черной зоны" – полная заполняемость коек больными китайским вирусом.

"Вот, в черной зоне будет полный локдаун локальный, с остановкой всего", – утверждает Кошкина.

В остальных зонах предполагается введение с вечера пятницы до утра понедельника "карантин выходного дня", во время которого будут работать лишь аптеки и продуктовые магазины.

Ранее мы писали, что со следующего понедельника, 9 ноября, карантин в Украине будет продлен, а также могут ввести более жесткие ограничительные меры в выходные дни. Об этом сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Так, по его словам, сейчас решается вопрос о "карантине выходного дня".

Такой карантин может действовать с вечера пятницы до утра понедельника. В частности, речь идет о закрытии на это время фудкортов, запрете работы развлекательных мероприятий, а рестораны будут работать только на вынос. Впрочем, пока что нет точной информации, будут ли воплощены такие мероприятия в Украине.

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Как сообщала Politeka, Киев готовят к закрытию метро, украинцев уже предупредили о новых ограничениях.

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