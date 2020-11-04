Итальянская актриса и модель Моника Белуччи в обтягивающем платье прильнула к молодому красавчику

Брюнетку признали одной из самых красивых женщин планеты, передает Politeka.net. Красотка выгодно подчеркивает свои идеальные формы обтягивающими нарядами. На одном из новых фото знаменитость позировала именно в таком наряде.

Красотка надела черное облегающее платье с глубоким декольте, из которого показалась грудь.

Кроме того, нельзя не обратить внимания на упругие ягодицы под тесной тканью. Моника стояла рядом с молодым красавчиком и подставила ему щеку, приоткрыв пухлые губы.

Беллуччи держала молодого человека за руки, будто останавливая его от прикосновений.

"❤️ Только что вышел ноябрьский выпуск @vogueitalia, Alta Moda @dolcegabbana...", - подписала снимок звезда.

За час пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений в адрес жгучей брюнетки, которая эффектно смотрится рядом с молодым красавчиков.

"Счастливчик, кем бы он ни был", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи решилась на кардинальную смену образа.

Актриса избавилась от длинных волос, а для дополнения жаркого образа она подобрала пиджак с глубоким декольте и драгоценное ожерелье, которое красуется на шее у Моники.

"Удачной всем недели", - написала звезда.

Напомним, Моника Беллуччи показала афишу со своим фото в черно-белом формате. Знаменитость объяснила, что играет оперную певицу в театральной постановке "Мария Калласс: письма и воспоминания". Режиссером выступил Томас Вульф, 29 и 30 сентября спектакли состоялись в Афинах.

Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались

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