Украинские пенсионеры могут остаться без выплат, на которые рассчитывают

Пенсию по выслуге лет можно не дождаться из-за изменений в некоторых законодательных актах.

С пожилым жителем Львовской области произошла неприятная ситуация. Мужчина родился в 1963 году, трудоустроившись в 1978 году. С мая 2005 года львовянин работает осмотрщиком-ремонтником вагонов, пишут Факты.

По словам мужчины, он мог выйти на пенсию еще в 2018 году по выслуге лет, но в районном управлении ПФУ ему заявили, что такой возможности у него нет.

Отмечается, что выплаты по выслуге лет определяются статьей 55 Закона Украины "О пенсионном обеспечении". В пункте "а" называются рабочие локомотивных бригад и отдельные категории работников, организовывающие перевозки и обеспечивающие безопасность движения на ж/д-транспорте и в метрополитене.

Таким образом, пенсию по выслуге лет указанные сотрудники могут получить с 55 лет и при стаже работы: для мужчин не менее 30 лет (из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанной работе); для женщин не менее 25 лет (из них не менее 10 лет на указанной работе).

Однако есть одно "но": с октября 2017-го стали действовать несколько положений Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в отношении повышения пенсий" № 2148-VIII (3 октября 2017 года). В результате выйти на пенсию по выслуге лет могут лишь те, у которых на момент вступления в силу этого закона уже была необходимая выслуга.

Консультанты ответили пенсионеру, что тому исполнилось 55 лет аж в 2018 году и по состоянию на октябрь 2017 года у него не было 12,5 лет работы осмотрщиком вагонов. Возможно, львовянину все исправил бы факт его работы диспетчером.

В итоге мужчине посоветовали обратиться за письменным ответом в ПФУ.

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