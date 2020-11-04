Украинцам следует готовиться к "европейской" зиме

Такой прогноз озвучил глава отдела метеопрогнозов Укргидрометеоцентра Владислав Билык, передает Обозреватель.

По его словам, в нынешнем году зима будет не такой теплой, как в прошлом, но она придет в Украину с "европейским характером", например, как во Франкции.

"Я думаю, что эта зима не будет отличаться от предыдущих. Единственное, что такой аномально теплой и бесснежной зимы, как была в прошлом году, я думаю, не будет. Прошлая зима была самой теплой за всю историю наблюдений в Европе. Артиллеристы говорят, что один снаряд дважды в одну воронку не попадает", - уверяет Билык.

На вопрос журналистов о том, будет ли эта зима снежной, синоптик сказал, что из-за глобального потепления все чаще "снег выпадает дождем".

"Но я очень надеюсь, что в этом году мы все-таки увидим снег, хотя и долгосрочные прогнозы неблагодарное дело", – резюмировал авторитетный эксперт в общении с журналистами.

По прогнозу климатолога Веры Балабух, нынешняя зима будет с некоторыми сюрпризами, пишет Обозреватель.

Она также предупредила, что зима в этом году будет аномальной.

"По прогнозами мировых климатических центров ожидается, что средняя температура за сезон может быть на 2 градуса выше, чем в начале этого столетия. Такой же прогноз давали и в прошлом году. Но есть некоторые нюансы", – спрогнозировала Балабух и добавила, что на погоду в Украине повлияет холодное течение в тропиках Тихого океана, из-за чего в стране возможны кратковременные морозы.

Ранее мы рассказывали, что погода в ноябре будет аномально теплой.

В Укргидрометеоцентре заявляли, что в ноябре в Украине будет теплая погода с небольшим количеством осадков. Дождей, по словам специалистов, будет гораздо меньше нормы.

Температура воздуха удержится на уровне 1-8° тепла. Также отмечается, что это превысит многолетние значения на один–полтора градуса.

Нагадаємо, що в Україні різко зміниться клімат: пропаде зима і з'являться пустелі.

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