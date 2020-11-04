Певица Джерри Хейл, принимавшая участие в украинском Нацотборе "Евровидения", недавно кардинально сменила имидж и стала объектом насмешек

Как передает Politeka.net, 25-летняя автор хита «Охрана, отмєна» опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новые фото, на которых показала себя обритой налысо.

Некогда милая девушка с длинными косами, сегодня будоражит публику не только брутальным видом, но и раскрепощенными позами. Яна Шемаева (настоящее имя певицы, - ред.) "оседлала" диван, бесстыдно расставляя ноги в коротких шортиках и ботфортах. Певица подчеркнула дерзкий образ красной помадой и "колючим" взглядом.

В подписи Джерри Хейл пожаловалась на хейтеров, бурно обсуждающих ее нынешнюю внешность.

"Знаете, в комментах был один, который заставил ДУМАТЬ. Не только меня, надеюсь. «Есть люди, которые вынуждены ВЫБИРАТЬ ТАКУЮ "прическу"»! Как же низко публично выражать свое ФУ по поводу чьего вида"

"Меня интересует другое, почему лишившись волос вы стали такие откровенные на фото, что то за секта такая, действительно волосы так важны для девочки, или лишаясь кос девушка обязательно должна краситься как обезьянка и вести себя как-то иначе"



"Я ніколи тебе не осуджував)) 👍😄 але мені цікаво, окрім експерименту та хайпу, НАВІЩО ти так...??? 🙏Може ми чогось не знаємо..???🤔"

"Тут таке позування доросле... Ти шо більше не незаймана?"

"Мне кажется вам этот образ не идёт :( Верните мне милую ДжериХейл 🤗"

"пОшло, не нравится"

"Ты невероятная, это тааак шаг, я бы такое не смогла сделать 🙈"



"Как раз осенний призыв😜😂"

Ранее Яна заявила, что если не похудеет на 3 килограмма, то обязуется побриться налысо на день рождения. Судя по всему, спор самой себе артистка проиграла.

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