Популярная украинская певица и автор песен Jerry Heil (Яна Шамаева) побрилась налысо
Как передает Politeka.net, об этом стало известно из ее Инстаграм, где красотка опубликовала видео и фото своей новой внешности. Сначала девушка просто сняла себя, сообщив, что ничего не будет комментировать. А после волны критики и хейта написала разгромный пост.
«Мой ЛЫСЫЙ Социальный эксперимент удался! + 60 000 просмотров в сториз, большинство репостов из которых выглядит как «Посмотри, шо эта дура сделала». Они не терпят беспорядка в чужой жизни. Они точно знают, как правильно жить твою жизнь», - обратилась Яна ко всем хейтерам, которые написали ей обидные замечания по поводу новой прически.
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Jerry Heil призналась, что у хейтеров хватило ума написать ее маме, что им стыдно за ее поступок.
«У меня тоже вопрос. А вам не стыдно? Со своим стиральным порошком в чужой мозг лезть», - жестко отрезала звезда.
Стоит отметить, что 5 октября Яна сама себе бросила вызов. Девушка заявила, что если не похудеет на 3 килограмма, то обязуется побриться налысо на день рождения. Судя по всему, спор самой себе артистка проиграла.
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