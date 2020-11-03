Ситуация с уровнем заболеваемости китайским вирусом в Украине плачевная, поэтому планируется продлить карантин

Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что с 9 ноября карантин в нашей стране будет продлен, а сейчас идет активное обсуждение, как работать и применять ограничительные меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Кроме того, сейчас также решается вопрос о карантине выходного дня.

Ляшко сообщил, что карантин в Украине продлиться до 31 декабря, пишет РБК.

"Мы живем сейчас в рамках адаптивного карантина, и этот карантин будет продлен со следующего понедельника", - сообщил главный санврач.

Отметим, ранее ходили слухи, что власти хотят ввести жесткий карантин выходного дня, который действовал бы с вечера пятницы до утра понедельника.

В частности, якобы планировалось закрытие на это время фудкортов, запретить работу развлекательных мероприятий, а рестораны работали бы только на вынос.

Напомним, Виктор Ляшко сообщил, что пока украинская система здравоохранения выдерживает рост пациентов с опасной инфекцией и еще есть ресурсы для борьбы с эпидемией. Однако чиновники уже определили, какое количество больных станет критическим для больниц - после 10 тысяч зараженных в сутки.

Санврач попросил всех придерживаться противоэпидемиологических мер.

Ранее сообщалось, что Виктор Ляшко завил, если не соблюдать меры предосторожности, то рост случаев заболеваемости приведет к коллапсу системы здравоохранения, поэтому придется остановить общественный транспорт.

Сейчас идет поиск баланса между соблюдением правил, ростом нашей экономики и готовностью системы оказывать помощь.

Напомним, украинцев хотят прижать новыми штрафами до 255 гривен на карантине

Как сообщала Politeka, Киев готовят к закрытию метро, украинцев уже предупредили о новых ограничениях.

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