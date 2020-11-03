Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась новой прической и новым другом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Волочкова опубликовала снимок, на котором позировала рядом с молодым парнем. Сама артистка была одета в неприлично короткие шорты и футболку. Одежда обтягивала не идеальную фигуру балерины, подчеркивая несовершенства, такие как широкие плечи, обвисшая грудь и дряблые ноги.

Как оказалось, Анастасия обнималась со стилистом Андреем Соколовым. Судя по фото, мужчина занимается волосами балерины, пытаясь их исправить. У себя в Инстаграм он опубликовал совместные фото со звездой.

«Готовим Настю к важному событию. Как всегда не обошлось без селфи», - подписал пост мужчина.

В комментариях стали обсуждать нелепые кадры, сделанные дома у Волочковой.

«Настюха- спившийся Шварценеггер», «лицо у Насти опухшее , видно что отекла!», «Ну, так совсем другой коленкор. Хоть корни затемнили. А бровки ей нельзя как у людей сделать?», «Тапки огонь, кто их только не носил до Вас», «Настюха прям как амбал - здоровА, ноги с синим оттенком -одним словом –балерина», «Никак короновать барелину Вся Руси будут?», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что многие поклонники похвалили парня за то, что сумел хоть немного исправить ситуацию с волосами Волочковой, которые всегда выглядят ужасно.

Напомним, что беда настигла скандальную Волочкову, меха и стразы не спасли: «Очень тяжело переживаю…».

Как сообщала Politeka, шальная Волочкова в клетке переплюнула сама себя непристойным шпагатом: "Полный ахтунг".

Также Politeka писала, что зареванная и опухшая Волочкова устроила истерику в прямом эфире, кадры попали в сеть: «Эх Настя, завязывай бухать».