До чего же горячие снимки

Супермодель Кара Делевинь поделилась личными кадрами со своей подругой, моделью Кендалл Дженнер

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото с Кендалл, которой 3 ноября исполнилось 25 лет. Как известно, девушки очень близки. Они даже придумали название своей дружбе, которое состоит из первых двух букв их имен и образует «CaKe», что в переводе означает торт.

Среди снимков были весьма пикантные. На одном обнаженные девушки в одинаковых париках прижались друг у другу. Кара прикрывала рукой оголенную грудь, а второй обнимала Дженнер. Благодаря необычным волосам девушки превратились практически в близняшек.

Кроме этого, Кара опубликовала ряд других совместных фото с подружкой.

«Возьмите друга и проголосуйте в честь дня рождения Кенни», - подписала пост Кара, не забыв про выборы в США.

Кендалл тут же ответила на поздравление модели.

«Я люблю тебя навсегда, CaKe! И да, все, что я хочу на свой день рождения, - это чтобы все проголосовали!», - заявила Дженнер.

В комментариях девушкам оставили массу отзывов.

«Скучаю по вам девочки», «Королевы, я люблю их обоих», «CaKe навсегда», «Вау, ты сияешь, и, кстати, я твой самый большой поклонник. Мне очень нравятся твои брови», - пишут люди.

Напомним, что Кендалл Дженнер в кожаном боди с огромным декольте перевоплотилась в Памелу Андерсон: «Матерь божья…».

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