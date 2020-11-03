Популярная американская модель Эмили Ратаковски покорила утренним нежным снимком

Жаркие фото красотки появились на одной из фан-страниц в Инстаграм, пишет Politeka.net. На архивном снимке Эмили предстала в белом нижнем белье. Ее аккуратную грудь поддерживал белый топ. Через тонкую ткань просматривались сочные прелести звезды. Трусики сделали акцент на тонкой талии и упругом прессе Эмили.

Волосы звезды были распущены, что придало особой пикантности ее образу. Ратаковски добавила украшение, которое надевалось на плечи, украшало талию и бедра. В результате, поклонники не смогли оторвать взгляд от этой красотки.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски удивила видом без нижнего белья. Эпатажная модель вышла в свет, надев белую рубашку на голое тело. Верхние пуговицы смело разлетелись в сторону, представив миру аппетитные формы красотки. Образ Эмили дополнял яркий макияж и крупные стильные серьги.

Как известно, недавно Ратаковски заявила, что ждет ребенка. Впрочем, звезда не намерена бросать модельную карьеру, поэтому активно публикует фото, на которых красуется со своим округлым животиком. Сейчас Эмили 29 лет. Она уже два года замужем за актером Себастьяном Беар-МакКлардом.

Напомним, что Ратаковски расставила ножки и соблазнительно наклонилась в атласном топе: "Вот это ягодки".

Как сообщала Politeka, беременная Ратаковски сверкнула животом в приспущенной рубашке и превзошла Деми Мур: "Невероятная".

Также Politeka писала, что Ратаковски в прозрачном кружеве пошалила прямо на полу с бокалом: "Хочешь поиграть со мной?".