Счастливый Филипп Киркоров поделился яркими кадрами с отдыха в Дубай

Как передает Politeka.net, видео с моря он опубликовал у себя в Инстаграм. Артист решил насладиться отдыхом на яхте. Он стоял возле бортика и рассуждал, как же ему повезло. Киркоров был одет в яркую рубашку. На голове у него была кепка, которая прикрывала редеющие и седеющие волосы артиста.

«Знакомые места. Какая прелесть. Лерочка. Где моя Лерочка? Посмотри как красиво. Мы отдыхаем, заряжаемся», - обратился певец к Валерии, которая оказалась с ним на яхте.

Артистка подошла к другу и стала с ним обниматься, восхищаясь окружающим миром.

«Ребята, счастье есть», - проговорила мечтательная Валерия.

Стоит отметить, что днем ранее Киркоров уже публиковал фото с отдыха. Артист отдыхал с детьми в компании семьи Стаса Михайлова. Судя по всему, на каникулы отправились многие российские артисты. Также счастливый отец показал, как развлекается на пляже с детьми.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров привел своих подросших детей на передачу к Максиму Галкину. Алла-Виктория и Мартин с удовольствием приняли участие в шоу и спели совместную песню с отцом.

Напомним, что поп-король засветил стройную брюнетку на семейном отдыхе с детьми: «Киркоровы, вы – классные».

Как сообщала Politeka, Киркоров в обнимку с детьми похвастался внезапной сменой профессии, новые фото.

Также Politeka писала, что Киркоров с детьми огорошил разгульным видом и поведением в аэропорту: "подает дурной пример".