Украинская певица, участница проекта «Танці з зірками» Надежда Мейхер поразила откровенным поведением на сцене

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось видео, на котором Надя в составе группы ВИА Гра выступает на одной сцене с российским исполнителем Валерием Меладзе. В соцсетях опубликовали достаточно пикантный момент, когда Мейхер подходит к Меладзе и начинает нежиться у него в объятиях. Она задирает ногу, обнажая свое упругое стройное тело, после чего страстно прижимается к артисту.

Стоит отметить, что все это Мейхер делала на глазах у Веры Брежневой и Анны Седоковой, которые танцевали рядом в откровенных костюмах.

«Океан и три реки». Первая совместная песня в сотрудничестве с Валерием Меладзе», - подписали видео авторы аккаунта.

Как известно, Надежда Мейхер является одной из самых известных солисток ВИА Гры. Певица с некоторыми перерывами пела в коллективе. На проект «Танці з зірками» она пришла, чтобы поставить точку и начать новый этап жизни, уже без воспоминаний о ВИА Гре.

Ранее мы писали, что Мейхер заставила поклонников понервничать из-за сложного элемента в танце. Артистка исполняла сложный трюк с Кириллом Васюком и Даниэлем Салемом, но он не удался.

Напомним, что Надя Мейхер после позора на "Танцях з зірками" взялась за старое, сразив внешним видом и вокалом: "Мурашки по коже".

Как сообщала Politeka, Мейхер пора нервничать, Кухар выбрала новых любимчиков на "Танцях з зірками": "Фаворит эфира...".

Также Politeka писала, что Надя Мейхер после позора на «Танцях з зірками» сменила партнера, Димопулос будет в восторге: «Хана паркету».