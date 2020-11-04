Погода в Украине 4 ноября разделит Украину на солнечные и дождливые регионы

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из свежего прогноза Укргидрометцентра. Согласно данным синоптиков, в среду, 4 ноября, в Украине будет прохладно. В некоторых регионах будет солнечно, но температура воздуха не будет высокой. На Западе продолжат идти дожди, и будет по-осеннему пасмурно.

Так, в западных областях 4 ноября будет дождливо. Температура воздуха опустится до 9-12 градусов. Ночью ожидается похолодание до 5-8 градусов.

В центре Украины осадков не ожидается, но температура воздуха также будет невысокой. Днем ожидается около 9-11 градусов, а ночью температура опустится до 3-5 градусов тепла.

В восточных областях будет солнечно, но прохладно. Днем столбики термометра прогреются до 12-15 градусов.

На Юге страны будет теплее всего. Днем температура поднимется до 16 градусов, а ночью не будет холоднее 8 градусов тепла.

В Киеве 4 ноября будет сухо, но очень холодно. Температура воздуха опустится до 9-11 градусов, а ночью возможно падение до 3 градусов.

Отметим, что синоптики прогнозировали на ноябрь первые заморозки, однако на снег украинцы могут не рассчитывать. Он вряд ли пойдет в последний месяц осени, как это было раньше.

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