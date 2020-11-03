Украинцам готовят новые правила выплаты налогов за транспорт и недвижимость

Как стало известно Politeka.net, в Верховной Раде уже готовят соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Самые большие изменения коснутся именно недвижимого имущества. Сейчас сумма налога зависит от площади: за дом до 120 квадратных метров и квартиру до 60 ничего платить не нужно, но с превышением лимита за каждый квадрат приходится платить около 75 гривен (1,5% минимальной зарплаты).

Новая формула расчета привяжет размер налога к стоимости недвижимого объекта и полностью отменит льготы по площади. Согласно законопроекту, платить придется как за маленькую хрущевку, так и за пентхаус в центре Киева - облагаться будет каждый квадратный метр.

Максимальную налоговую ставку хотят сделать в размере 0,2% в год от оценочной стоимости жилья и 0,3% - нежилых объектов, пишет "Страна". Примечательно, что в зависимости от населенного пункта гражданам могут устанавливать разные налоги.

От них освободят только жилье инвалидов, пенсионеров и некоторых других льготников. Однако платить все равно придется, если стоимость квартиры превышает 300 "минималок" для крупных городов и 100 "минималок" - для небольших населенных пунктов. С домами предлагают поступать так же, но цена значительно выше: 600 и 250 "минималок" в зависимости от расположения. Льготчики тут же лишатся такой налоговой поблажки, если начнут сдавать помещения в аренду.

Эксперт Юрий Радзиевский объяснил, как будут работать новые правила на примере хрущевки в Киеве площадью 46 квадратных метров и стоимостью 1,14 миллионов гривен - сегодня за такое жилье налог платить не нужно.

"Если новый законопроект будет принят, с 2022 года за квартиру этих же параметров при ставке 0,2% оценочной стоимости за квадрат придется заплатить 104880 грн", - подсчитал специалист.

Он добавил, что 0,2% от общей суммы (2280 гривен) нужно платить за каждый квадратный метр, именно поэтому получатся космические суммы в 100 тысяч гривен. Вполне возможно, что авторы допустили ошибку, которую исправят в будущих редакциях, но пока правила требуют очень дорого платить даже за самое скромное жилье.

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