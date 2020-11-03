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Доллар рекордно ударил по гривне, НБУ предупредил украинцев: курс валют будет беспощаден

Курс валют в Украине 3 ноября начнет день с крутого пике, в которое закрутит гривну резким подорожанием.

Так, сто долларов поднимутся на небывалую в последнее время отметку: +13,2 гривны. Уточним, что основной удар пришелся на первую половину дня (+10,87), но под конец дня он решил взять по-максимуму.

Евро также преломит ситуацию, прервав череду падений. Торги на межбанке откроются с +4,42 гривны.

Курс валют на 3 ноября:

100 долларов – 2858,27 грн;

100 евро – 3329,17 грн.

Украинцев хотят прижать новыми штрафами до 255 гривен, детали жесткого законопроекта: "Уже 4 ноября..."

В карантинной Украине гражданам готовятся еще больше прикрутить гайки.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский озвучил предположительную дату, когда парламентом будет рассмотрен законопроект, инициированный Минздравом.

Так, документ о штрафах за неношение масок профильный комитет ВР рассмотрит 4 ноября, а на голосование в зал его могут вынести 5 или 6 ноября.

Стоит отметить, законопроектом предусматривается ответственность для граждан в размере от 170 до 255 гривен.

Теракт в Вене: атакованы сразу шесть локаций в центре австрийской столицы

Первые выстрелы прозвучали вечером 2 ноября около 21:00 (по киевскому времени), напали на синагогу.

Действовали несколько нападающих. Одного правоохранители ликвидировали, четверых задержали.

По данным главы МВД Австрии Карла Нехаммера, в результате атак есть несколько пострадавших и несколько погибших.

По данным медиков, в местные больницы госпитализировали 15 раненых, 7 из них – в тяжелом состоянии.

СМИ сообщают, что число жертв теракта в Вене увеличилось до двух. Одна из пострадавших скончалась в больнице спустя несколько часов после нападения.

Газета Kronen Zeitung сообщила, что от полученных травм скончался сотрудник полиции, а один из преступников подорвал себя.

Австрийская телерадиокомпания ORF показала шесть предполагаемых мест, где произошли атаки в Вене.

Ответственность за теракт взяли на себя джихадисты. Они заявили, что произошедшее стало "частью счёта" за борьбу Австрии с "Исламским государством".

Число жертв землетрясения в Турции возросло

Число погибших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 98. Ранее поступила информация о 91 погибшем.

Об этом сообщило во вторник Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

Как сообщается, 147 человек продолжают находиться на лечении в больнице. В общем 994 человека получили ранения, из них 847 выписаны из больниц.

Более 100 человек спасли из-под завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются.