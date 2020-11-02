Украинцы могут пока не прятать в шкафы зонтики

Об этом в своем Facebook рассказала авторитетный синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу эксперта, завтра ожидаются дожди в западных, восточных, центральных областях и на юго-востоке Украины.

В других регионах будет без существенных осадков.

"Не забываем и почитаем туманы, особенно водители! Температура воздуха завтра еще порадует, в течение дня в Украине +8+13 градусов, на Юге +10+15 градусов", - продолжила Диденко в свежем прогнозе погоды.

В Киеве завтра не ожидается дождей, а столбики термометров поднимутся до отметки в +10 градусов.

"В Киеве 3-го ноября погода будет без дождя, с достаточно комфортной температурой воздуха, днем около +10 градусов. Неделя в большинстве будет сухой в Украине, дожди - только завтра и в четверг, 5-го ноября", - продолжила Диденко.

Подытоживая, синоптик предупредила, что существенное похолодание, которое на себе ощутят украинцы, ожидается уже в конце следующей недели — 13-14 ноября.

Ранее мы предупреждали, что в Украину может прийти непривычная зима.

Как отмечают синоптики, средняя температура за сезон может быть на 2 градуса выше, чем в начале века, а на погоду в стране сильно повлияет холодное течение в тропиках Тихого океана.

"Когда оно развивается, то наблюдается похолодание, которое влияет на общую циркуляцию атмосферы. Это приводит к тому, что может быть очень тепло как для зимы, но могут быть и вторжения холодного воздуха", – предупредила украинцев синоптик Вера Балабух.

Напомним, что часть Украины уйдет под воду, Климат меняется: какие районы могут полностью исчезнуть.

Как сообщала Politeka, погода даст украинцам передохнуть, устроив приятный сюрприз: какие регионы пригреет солнце.

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