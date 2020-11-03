Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", похвасталась пышными ягодицами в модном купальнике

Каждый день Деми показывает лучшие снимки со своих фотосессий для мужских журналов и кадры, созданные для рекламы одежды и белья самых разных магазинов, с которыми она сотрудничает. Поэтому привлекать внимание к себе у девушки не составляет труда. Роуз получает сотни комплиментов каждый день.

Все благодаря излюбленным бэлфи (селфи ягодицы, термин, придуманный когда-то Ким Кардашьян и ставший популярным среди моделей).

В этот раз Роуз посветила ягодицами в салатовом бикини с изображением крупных лепестков на ткани. Она повернулась спиной к камере, показала свои достоинства и кокетливо прикрыла их накидкой из сеточки.

Вот что пишут фанаты:

«Выходи за меня замуж 🔥; Какие ягодицы вкуснее; Милая принцесса; Ммммм вкусно; Какие. Делизия. Ты любовь; да у тебя идеальная фигура 10; новая долина любви; Линда прекрасна; Bonjour mon amour, ты великолепен; Действительно красиво; Сколько будет стоить просто дружба?; Раздавить😮; Как красиво 👌👍;ты идеальная девушка моя любовь; Что за хвост 💦👅👅; Классная красота».

Темноволосая модель также делится новыми кадрами в разделе Стори почти каждый день. В отличие от популярных фитнес-моделей – Аны Чери, Лекси Кай, Соммер Рей и других, девушка не акцентирует внимание на спорте. Роуз предпочитает показывать исключительно фото с пляжа и своего отдыха.

Как правило, на кадрах молодая знаменитость хвастается пополнением в своей коллекции бикини или удивляет образом во время отдыха в клубе или ресторане. Деми всегда делает акцент именно на пышном бюсте, считая тот своей гордостью, ведь она не делала пластических операций.

В черном бикини со шнуровкой под грудью Роуз и правда выглядела весьма соблазнительно, а накидка на бедрах с бахромой идеально дополнила пляжный лук.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике