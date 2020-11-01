С первыми днями ноября в Украину пришли обильные дожди и похолодание, а дальше будет только хуже

Синоптик Наталка Диденко поделилась свежим прогнозом погоды на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. Она предупредила украинцев, что придется доставать теплую одежду.

2 ноября циклон, который недавно накрыл всю Украину, заметно сместится и зальет дождями Восток страны, в других же областях существенных осадков не предвидится. Температура воздуха днем и ночью примерно сравняются. В ночное время синоптик прогнозирует от +5 до +9 градусов, на Западе будет чуть прохладнее: от 0 до +5 градусов. Днем же в большинстве регионов ожидается от +8 до +12 градусов, а в южной части страны от +9 до +14.

В Киеве, согласно прогнозу Наталки Диденко, будет довольно прохладно, но еще без заморозков, температура воздуха должна колебаться от +8 до +10 градусов, 2 ноября жителям столицы не стоит опасаться осадков.

Синоптик добавила в микроблоге, что на следующей дождей на следующей неделе практически не будет, температура останется стабильной, а вот еще через неделю прогнозируется значительное похолодание, которое часто провоцирует сезонные вспышки инфекционных заболеваний.

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