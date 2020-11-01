Знаменитости, которые стали отцами и матерями, могут гордиться своими детьми

Давайте посмотрим на чад, родившихся в звездных семейства и могут по праву считаться самыми красивыми детьми, передает Politeka.net.

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина могут похвастаться красивой внешностью. Дети даже уже принимали участие модных показах. Двое ребят очень обаятельные, а отец с гордостью регулярно выкладывает фото и видео с ними.

Дети Филиппа Киркорова, появившиеся на свет благодаря суррогатной матери, Алла-Виктория и Мартин-Кристин, каждый раз поражают публику своими талантами читать стихи, а также на занятиях по верховой езде. А отрицать того, что оба ребенка очень привлекательны - просто нельзя.

У певца Сергея Лазарева также двое детей, Никита и Анна. Артист долго скрывал сына, а позже и дочь от публики, ведь оба ребенка появились на свет от суррогатной матери. Дети унаследовали от отца невероятное обаяние, и не сказать, что они самые красивые - просто невозможно.

Как мать, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), ее дочери очень симпатичные. Звезда рассказала - она хочет, чтобы ее дети выросли женственными и загадочными.

Одна из красоток-дочерей певицы Анны Седоковой, Моника, особенно обаятельна. Девочка унаследовала от красивых матери и отца, бизнесмена Максима Чернявского, всё самое лучшее. Девочка не только активно учится, но и занимается творчеством - поет, как и ее известная мама.

Напомним, Филипп Киркоров позировал, в джинсах и бежевой куртке с заклепками, со своими детьми. При этом малыши одеты в школьную форму и куртки. Мартин на фото довольно улыбается рядом с отцом, а Алла-Виктория выглядит слегка смущенной.

Напомним, сын Киркорова случайно выболтал главную семейную тайну о маме Наташе.

Как сообщала Politeka, подвыпивший Киркоров полез обниматься с известной красоткой: яркие кадры с разгульной вечеринки.

Также Politeka писала, что цветущий Киркоров гульнул на славу с молодым блогером, кадры попали в сеть.