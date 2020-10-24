Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала, как развлекается по вечерам
Девушка любит активный отдых на пляже и нежится на побережье почти каждый день. Также красотка с каштановыми волосами постоянно загорает на яхте и не скрывает, что ей нравится эпатировать публику откровенными образами. Чтобы подчеркнуть свою фигуру, Деми использует самые дерзкие бикини и белье.
Так как Роуз рекламирует одежду для дома, она не стеснена в выборе, а потому едва не каждый день показывает на фото новые образы. В оранжевом купальнике Роуз удалось подчеркнуть бюст шестого размера благодаря форме лифчика.
Прогнувшись в спине и выставив бюст вперед, модель выглядела достаточно соблазнительно, ее тонкий синий халат упал с плеч, оголив тело и показав достоинства в выгодном свете на закате.
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«У нее такие закаты…; Мой милый водитель😁😘; идеально; За рулем мира; Ты такая милая крошка; Хороший почтовый малыш, действительно красивое тело😍😍; безупречная красота💯🔥😮😍; Похоже на андроид ...; Чрезмерно, разве не так? Покрывать надо; 🌷💔😍; Очень хорошее фото из-за композиции. Думаю, просто нужно немного освещения на этой фотографии, тогда отлично! 😉; Так мило 🌸зарулила по полной🌸; роскошная девушка и роскошные формы», - пишут пользователи.
Ранее мы писали, что в США Роуз начала участвовать в реалити-шоу Taz’s Models. В нем красивые девушки жили в Майами в одном доме, тренировались, ухаживали за собой и участвовали в фотосъемках. После этого Деми начали приглашать в известные журналы.
Роуз по сей день снимается для мужских глянцев, рекламирует одежду и смело появляется на публике в прозрачных костюмах. Этот раз не был исключением. Роуз блеснула фигурой в тонком и прозрачном платье из «серебра» и показала при этом ягодицы, ничуть не стесняясь камеры. Девушка повернулась спиной, чтобы поклонники рассмотрели все самое интересное.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике