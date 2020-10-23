Американская фитнес-модель Ана Чери показала идеальный загар после отдыха

Фитнес-модель не скрывает свои достоинства на фото – ей нравится интриговать видом, хвастаться фигурой после занятий спортом и демонстрировать одежду, в которой она это делает. Так как Ана открыла магазин для спортсменок с дизайнерской одеждой, ее популярность резко возросла.

Чтобы продолжать интриговать образами, Ана также снимается для мужских журналов или устраивает рекламные съемки бикини. В этот раз она блистала в черном купальнике довольно минималистичного и даже скромного дизайна.

Однако одна маленькая деталь придала ей пикантности – тоненькая серебряная цепочка на бедрах и талии, которая подчеркнула привлекательность Чери.

Вот что пишут в сети:

«Красивый бикини🔥🔥🔥; Ты хорошо выглядишь, Ана; Отлично; это идеальный подарок нам👏; экзотика среди тропиков🍌; Превосходная форма, красивый пресс и бедра, эта поза бедра хорошо выглядит, потрясающая фитнес-форма, выдающийся вид! Добро пожаловать, Аначери, люблю свою красивую форму; Muy Hermosa; Красивый 👑💍type; 👌Magnifique lady ❤️; Телосложение на точке; Как ты не модель Victoria Secret? Не тратьте время на IG. Кто твой агент?».

Ранее мы также писали, что Ана из спортивной фитнес-красотки превратилась в нежную девушку, прогуливающуюся на улице в коротеньком платье из атласа. Бежевый цвет наряда очень выгодно подчеркнул бронзовую кожу Чери.

Загорелая модель с измазанным шиммером телом приспустила рукава мини-платья и показала также бюст во всей красе. При этом легкий макияж был совсем незаметным.

Вот что пишут в сети по поводу непривычного образа Аны:

«Прекрасная принцесса 😍💘🌹😘; Такая потрясающая девушка; Я люблю тебя моя великолепная жена; никогда еще это не выглядело так романтично😛 А как насчет макияжа?; Очень хорошо ... камера тебя точно любит; Выглядит потрясающе 🤩🔥; Я видел свою чери 😍».

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