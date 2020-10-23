На выходных украинцы переведут часы на час назад, переходя на зимнее время
Как сообщают на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, стрелки часов нужно будет перевести 25 октября в 4:00. Перевод стрелок часов осуществляется в соответствии с постановлением правительства 1996 года. Такой же порядок действует в ЕС.
В Минэкономики отметили, что Еврокомиссией было предложено рассмотреть вопрос об отмене смены времени на летнее и зимнее. К апрелю 2021 года каждая страна должна решить, на каком времени она останется.
В пресс-службе объяснили, что следят за инициативами и решениями Еврокомиссии. Если в ЕС примут решение отменить перевод времени, украинское правительство рассмотрит возможность соответствующих изменений и в нашем законодательстве. Это будет сделано для того, чтобы гармонизировать украинское законодательство с европейским.
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Как известно, в марте 2019 года Европарламент проголосовал за отмену перевода стрелок часов с 2021 года. Это голосование не является обязательным для исполнения, а лишь инициирует обсуждение этого вопроса в странах ЕС и выработки совместной позиции.
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