Знаменитые мужчины нередко выбирают себе в жены молодых девушек, особенно когда для них это не первый брак

Politeka.net вспомнила звездные пары с большой разницей в возрасте и собрала фото супругов.

Красивая молодая жена досталась путешественнику и ведущему "Мир наизнанку" Дмитрию Комарову. Его избранницей стала модель, обладательница титула "Мисс Украина" и партнерша по "Танцях з зірками" Александра Кучеренко.

Российский шоумен и продюсер Александр Цекало, который был женат на Лолите и сестре Веры Брежневой Виктории, женился на 29-летней художнице Дарине Эрвин. Экзотическая красотка стала четвертой женой 59-летнего Цекало.

66-летний музыкант Андрей Макаревич недавно сообщил, что тоже в очередной раз женился. Его четвертой официальной женой стала журналистка Эйнат Кляйн, которой всего 36 лет.

Украинский певец Виктор Павлик тоже женился в четвертый раз. 26-летняя Екатерина Репяхова является также концертным директором артиста. Пара зарегистрировала брак в мае, а пышное торжество пришлось сначала перенести из-за карантинных ограничений, а затем и вовсе отменить из-за трагического ухода из жизни 21-летнего сына певца.

Напомним, жена Комарова из «Мир наизнанку» ошарашила сходством с Анджелиной Джоли в роскошном образе: «Очень стильно».

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик намекнул на выдвижение от "Слуг народа", украинцы в недоумении: "Какой стыд".

Также Politeka писала, что Цекало уснул на пышных прелестях молодой жены, неожиданное фото.