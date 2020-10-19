Пророссийские вигляды украинского боксера Васлилия Ломаченко мало связаны с его поражением в бою с Теофимо Лопесом

Ведь и когда он проиграл, и когда завоевывал пояса, он уже был пророссийским, пишет на своей странице в Фейсбуке блогер Сергей Марченко, передает Politeka.net.

Автор подчеркивает, что у каждого человека должно быть свое место силы, где можно «зализать раны после поражения».

«Для великих чемпионов тяжелого веса, братьев Кличко, этот дом был здесь. В Украине. Даже если братья тренировались в Германии, они всегда позиционировали себя украинцами. И Украина щедро отдавала взамен. Вся страна плакала, когда рефери снял Виталия из боя против Льюиса. Дома его встречали, как героя. Я не помню ни одного кривого не только слова - полуслова о том поражении. Володю били не раз. И каждый раз он вставал и получал пояса. Видимо, не последнюю роль играло то, что Володя знал – каждый раз за ним стоит вся страна. Тупо все сидели у телевизора до ночи, ожидая боев наших чемпионов», – отмечает блогер.

Что же касается Ломаченко, то он, по мнению Марченко, до сих пор не определился, где его дом.

«Как будто здесь, а вроде и в России. Там, где его вера, друзья, фанаты, контракты. И когда после поражения Василий возвращается домой, здесь ему рады не все. Потому что Родина не продается, Василий», – резюмирует он.

Называя Ломаченко замечательным, а, возможно, и гениальным боксером, Марченко в то же время подчеркивает, что говорить о том, как реагируют на поражение Ломаченко в Лас-Вегасе, имеют право даже люди, далекие от ринга.

«Потому что это не о спорте. Это о своих и тех, кто просто здесь живет», – считает блогер.

Ранее мы рассказывали о том, как известные боксеры отреагировали на проигрыш украинца и потерю всех трех чемпионских поясов.

Как известно, бой Ломаченко с Лопесом закончился поражением для украинца. После 12 раундов судьи отдали победу Лопесу, и тот стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

До этого поединка Василий Ломаченко владел титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). А Теофимо Лопес удерживал пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Украинец уже заявил, что он не согласен с решением судей присудить победу американцу Теофимо Лопесу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, Ломаченко попал в громкий скандал из-за флага России.

Как сообщала Politeka, отец Лопеса сделал циничное заявление о Ломаченко.

Также Politeka писала, что нашелся боксер, который побьет Ломаченко.