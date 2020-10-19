Украинский боксер Василий Ломаченко заявил о желании пересмотреть поединок с американским боксером Теофимо Лопесом

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что он не согласен с решением судей присудить победу американцу Теофимо Лопесу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Об этом он сообщил сразу после боя, передает Интерфакс-Украина. Кроме того, свой ответ на требование Ломаченко озвучил Лопес.

По словам Ломаченко, он считает, что победил в бою с Лопесом и хочет посмотреть поединок.

"Я точно был лучшим во второй половине боя. Я определенно не согласен с оценками судей. Я считаю, что победил. Надо еще раз пересмотреть поединок", – сказал боксер.

В то же самое время, 23-летний уроженец Гондураса Теофимо Лопес уверен, что если они снова подерутся, произойдет то же самое. И опция реванша была в контракте не прописана не случайно.

"Теперь я могу говорить свое дерьмо. В силу определенных причин они не предоставили мне опцию реванша. Они дали мне контракт, в котором четко говорилось: "Если ты проиграешь, то будешь проводить следующие поединки". Они думали, что я проиграю. Теперь он это съест и переварит. Мы совершили переворот. Пришло время двигаться дальше. Вот и все", – сказал Лопес на пресс-конференции.

Напомним, назван соперник Ломаченко после победы над Лопесом.

Как сообщала Politeka, отец Лопеса сделал циничное заявление о Ломаченко.

Также Politeka писала, что нашелся боксер, который побьет Ломаченко.