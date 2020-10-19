Известный российский исполнитель Николай Басков рассказал о конфузе, случившемся с балериной Анастасией Волочковой

Как сообщает Politeka, ссылаясь на КП, произошел забавный случай на одном из пляжей.

Исполнитель впомнил, как он вместе с Волочковой отправился в 2013 году отдыхать на Мальдивы. В то время между звездами был страстный роман, Басков и Волочкова поселились в пятизвездочной вилле за 2500 долларов в сутки.

Певец вспоминает, что балерина вела себя так, будто находится одна на пляже, хотя вокруг было много отдыхающих. И однажды решила переодеться, абсолютно не смущаясь тем, что вокруг другие туристы.

"Сидят муж с женой, едят за столом. Тут Настя выходит из Индийского океана. Закутывается в полотенце, люди сидят напротив. Она поворачивается, снимает сначала свои трусы раз, а потом надевает свои сухие трусы. Мужик, сидевший напротив, перестал есть", – со смехом вспоминает Басков.

После этого последовала сцена ревности со стороны жены отдыхающего, увидевшего эту картину.

"Жена разворачивается и хренась по лицу: "Ты куда смотришь?" Он опешил и говорит: "Так давно в Большом театре не был", – рассказал Басков.

Ранее мы писали, что известная российская балерина Анастасия Волочкова показала себя и рассказала о репетиции. На фото Волочкова показала себя на балконе. Волосы у Анастасии были собраны в хвост, а образ балерина дополнила макияжем. На руке можно увидеть у звезды перстень. Артистка показывала не только свою внешность, но и хвасталась букетом роз, который можно заметить в кадре. Фото вышло осенним и домашним, даже непривычным, ведь Волочкова не демонстрировала очередной шпагат.

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