Известная российская певица Валерия нарвалась на критику в сети после того, как ее заподозрили в пластике
Кадр знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.
«У меня для вас новость: релиз новой песни назначен на 6 ноября. Как же хочется поскорее с вами поделиться, но правила официального выпуска таковы, что надо немножко подождать, а тем временем мы готовим ещё много всего интересного», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на фотографии Валерия позирует в кепке и белой кофте. При этом поклонники обратили внимание на изменившиеся черты лица знаменитости.
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«Стесняюсь спросить, что со скулами?», «Лерочка, скажите пожалуйста вы наращиваете реснички и какой у Вас обьем и изгиб?», «конечно, без уколов никак!», «Очень достойная девочка, почти естественная, во всяком случае если и помогала себе продлить молодость, делала это очень умеренно, ни ресниц, от кот. глаза не мигают, ни нарощенных волос, ни губ накачанных, все натурально...», «Может и не оперированная, но щёчки то накачала, сразу в глаза бросается», «щечки накачала, а нос картошкой», - пишут пользователи.
До этого мы рассказывали, что 52-летняя российская певица Валерия обескуражила видом в дешевой защитной маске.
Артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала себя без макияжа, в очках и с обыкновенной защитной маской на лице.
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