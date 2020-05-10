Шестилетняя дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Лиза поделилась в соцсети трогательным фото с мамой

Девочка, несмотря на свой юный возраст, завоевала огромную популярность в Instagram после того, как завела свою страницу, передает Politeka.net, и сейчас на нее подписаны 674 тысячи человек, которые с интересом следят за новостями из жизни Лизы, ее брата Гарри и звездных родителей.

Ко Дню матери девочка поделилась снимком, на котором она позирует с мороженным в руках, сидя рядом со своей знаменитой мамой. При этом Лиза выглядит не особо довольной, а Примадонна улыбается, спрятав глаза за солнцезащитными очками.

«С мамочкой», – коротко подписала снимок малышка.

Поклонники звездного семейства не замешкались с комментариями.

«Я думала, Лизочка с Кристиной!❤️💕💖😘», «Такие классные!! 💖», «С прабабушкой», «Что-то мама с каждым разом все моложе», «Поздравляю вас, вы хорошая мама», «Какие вы обе прекрасные❤️», «Лизунчик красавица, вся в маму!!!!», «Копия мамы!», – пишут пользователи под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Лиза продемонстрировала рисунок, который нарисовала.

«Доброе утро) ☀️❤️», – говорится к подписи к милому снимку, на котором малышка позирует в белой футболочке в домашней обстановке.

Мы также писали о том, что Максим Галкин похвастался знаниями своей дочери. Шоумен интересуется у ЛИзы, знает ли она каких-нибудь художников. К его удивлению, девочка тут же начинает перечислять фамилии выдающихся живописцев. В ее впечатляющий для того возраста список среди прочих попали Шишкин, Серов, Айвазовский, Васнецов, Врубель и Клод Моне.

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