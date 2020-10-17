Одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд показала пикантную фотосессию
Как сообщает Politeka.net, Эбигейл Рэтчфорд стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу.
Девушка часто предстает перед поклонниками в откровенных нарядах и купальниках, а также не перестает публиковать фото с отпуска. В отпуск она прихватила с собой яркие пляжные наряды, которые демонстрирует в сети Instagram.
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В своем блоге горячая модель запостила серию соблазнительных фото в черном бикини.
Знаменитость позирует у входа в отель, демонстрируя свое соблазнительное тело в крошечном купальнике во всей красе. На втором фото она показала себя в полный рост, поэтому стало заметно, что девушка носит еще и пляжную шелковую накидку, которая не скрывает ее королевский размер.
Образ звезды дополнила необычная прическа: несколько прядей она завязала резинкой на затылке, а также использовала на лице яркий макияж.
Для столь самодостаточного образа Эби решила не подбирать любимые массивные украшения с максимум блеска. Знаменитая модель отдала предпочтение неброским круглым сережкам.
Пользователи сети не смогут оставить свои комментарии под снимками пляжной богини, ведь они были опубликованы на странице модели в Stories.
Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".
Как Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся".