Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, похвасталась пышными формами в новом костюме

Настя является одной из самых скандальных моделей, сотрудничающей с онлайн-магазинами и представляющей модную одежду. Девушка не только обладает необычной внешностью, но еще и уверяет, что якобы не делала пластику. При этом в сети есть фото девушки с подросткового возраста и домашние фото без фотошопа, на которых у нее отнюдь не шестой размер бюста и совсем не такие пышные бедра.

Также девушку часто критикуют за чрезмерное использование фотошопа и нежелание худеть. При низком росте она весит более семидесяти кг, однако это все еще прибавляет ей популярности. В Инстаграм Квитко публикует лишь белфи (современное название откровенным фото с изображением ягодиц).

На одном из фото Квитко в темно-сером костюме показала размеры бюста, талии и бедер. Обтягивающая ткань подчеркнула все достоинства модели и показала тем самым, как выглядит Настя в спортивном и скромном костюме с минималистичным дизайном.

«Они стали еще больше🔥👈👌; Ты идешь или что, дорогая моя любовь ❤; ты такая роскошная😍; Моя хорошенькая королева. Мои обожаемые мучения, рррррррр; Девушка мечты loml ❤️; Очень хорошо, не позволяйте Chemtrails превратить вас в социализированного пессимиста🌹🛫; Я люблю серый 💋; Обожаю твои изгибы !!! 🔥; Все, что тебе нравится, делает тебя красивым и прекрасным; ты красивая и захватывающая👌👌».

Ранее мы писали, что Настя является довольно востребованной моделью, которая не стесняется показать себя во время съемки в довольно пикантных образах. Девушка рекламирует белье и купальники, поэтому чувствует себя перед камерой раскованно и естественно.

Квитко обладает пышными формами, что также позволяет ей надевать любые варианты бикини и поражать видом – крошечная ткань не скрывает ни ее бюст, ни бедра. И этот раз не стал исключением. В розовом купальники с широкой надписью на груди выделил достоинства девушки весьма удачно, а провокативная поза Настя подчеркнула ее бедра, выделяющиеся на фоне неестественно тонкой талии.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов