13 октября в мире отмечался День без бюстгальтера (No Bra Day), призванный привлечь внимание общества к проблемам распространения рака груди

Так, в октябре в различных странах мира традиционно проходит Национальный месячник осведомленности о раке груди – ежегодная международная информационная кампания, организованная коалицией благотворительных обществ с целью распространения сведений об этом заболевании, а также привлечения средств на его диагностику и лечение.

Одним из мероприятий в рамках месячника как раз и есть День без бюстгальтера. В настоящее время акция проводится преимущественно в Интернете – пользовательницы различных соцсетей выкладывают свои фотографии с тэгами #NoBraDay и #NoBra. Идеей своеобразного флэшмоба является не только поддержка борьбы с раком груди, но и возможность "освобождения" от сковывающих традиций в одежде.

Примечательно, среди украинских звезд наблюдается немалое количество тех, кто регулярно позволяет себе появляться на публике без этого предмета гардероба - и не только 13 октября. Politeka.net решила собрать яркие фото представительниц шоубиза, покоривших своей смелостью и пленительными формами.

Безусловно, прелести Насти Каменских, которые она то и дело выставляет в своем Инстаграм, не могут не взолновать. Девушка частенько "забывает" надевать лифчик, а недавно и вовсе избавилась от одежды ради горячей фотосессии, оставшись в одних трусиках - чего не сделаешь ради роста популярности.

Также Тина Кароль не отстает от Каменских в демонстрировании своей натуральной красоты. Звезда выбирает вызывающие наряды для выступлений и фотосессий, не стесняясь предъявлять миру пышные "дары", которыми ее щедро наградила природа.

Еще одна певица, без комплексов, Светлана Лобода тоже любит выставлять пикантные кадры, хвастаясь роскошной фигурой. При этом певица частенько "забывает" про бюстгальтер - давая возможность фанатом вдоволь насладиться прекрасными "видами".

Надя Дорофеева без тени смущения выставляет фото в топиках и маечках, выгодно обтягивающих ее "вишенки". Кроме того, девушка недавно позировала в полуголом виде, растянувшись на траве.

Другая певица Ани Лорак также умеет приковать к себе внимание. Звезда с самых выгодных ракурсов демонстрирует пышный бюст, не стесняясь козырнуть размером.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

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