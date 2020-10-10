Известная фитнес-модель Ана Чери показала, как развлекается на отдыхе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых пыталась грести, стоя на доске для серфинга. Красотка выбрала купальник, который едва смог прикрыть ее пышные формы. Небольшие клаптики ткани от лифчика закрыли только самое интимное. Внизу на фигуристой Ане были надеты трусики на завязках, оголившие ее подкачанную «пятую точку».

«Я люблю грести», - игриво подписала фото Чери.

Всего за полчаса пост модели собрал более 40 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Вау», «Моя любовь», «Ты можешь сесть мне на колени», «Вау!! Великолепный вид», «Просто красиво», «Супер», «Ого, она великолепна и красива», «Вау, ты очень счастлива», «Ваше тело феноменально!», «Вау, у тебя отличное идеальное тело», «Ты как всегда красивая и привлекательная», «Захватывающий вид», «Никто не может сравниться с твоей жаркостью», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ана Чери в белом халатике без белья показала, как релаксирует после тяжелой недели. Красотка закрыла глаза от удовольствия, сев на край ванной. Ее волосы были распущены, что придало особого шарма фото.

Напомним, что Ана Чери показала загорелые прелести, томно приспустив купальник: "Выглядит остро".

Как сообщала Politeka, игривая Ана Чери в крохотном купальнике разлеглась, показав шикарный вид сзади: «Сладкие булочки».

Также Politeka писала, что Ана Чери, оставшись в одной футболке, блеснула загорелыми ягодицами: "Это идеальный персик".