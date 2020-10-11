Знаменитые красотки не готовы прощаться с летом, поэтому смело отправляются в теплые края и делятся яркими снимками в купальниках
Как передает Politeka.net, соблазнительные фото в бикини появились в Инстаграм у многих звезд.
Так, экс-Nikita Анастасия Кумейко полетела в Египет, откуда делится пикантными фото в разноцветных купальниках.
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Красотка Настя Каменских недавно вернулась с отдыха, но все еще оживляет в памяти воспоминания с этой прекрасной поездки.
Телеведущая Леся Никитюк не сдержалась, и показала свою аппетитную «пятую точку» во всей красе.
Светлана Лобода недавно сразила видом в леопардовом купальнике с глубоким декольте. Выглядела артистка просто превосходно.
Красотка Надя Дорофеева недавно отдыхала в Турции с мужем и друзьями. С курорта она делилась весьма горячими фото.
Регина Тодоренко хоть и не отдыхает на море, а все же делится воспоминаниями о теплых краях.
А в США, судя по фото западных знаменитостей, лето продолжается. Так, модель Жизель Оливейра поделилась страстными фото в ретро-купальнике.
А обладательница титула «Мисс Вселенная» Оливия Калпо покорила поклонников видом в невероятно роскошном черном купальнике, в котором модель едва не засветила свой бюст.
Напомним, что ослепительная Настя Каменских удивила необычным стилем: "Боже, какая она прекрасна".
Как сообщала Politeka, дерзкая Леся Никитюк смутила слишком откровенным видом в бикини: "Так бы взял и укусил".
Также Politeka писала, что горячая Даша Астафьева без одежды понежилась в постели, обнажив сладкие места: «Ох, какая…».