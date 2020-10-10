Филипп Киркоров рассказал, чем закончилась "Новая волна" в оккупированном Крыму, куда он летал с женихом Ольги Бузовой

Об этом король поп-сцены рассказал в своем личном Instagram.

По его словам, он уже вернулся в Москву из Крыма, где проходил популярный музыкальный конкурс.

В публикации Филипп Киркоров поблагодарил Алисе Голомысовой из школы-студии, которую основала Алла Пугачева.

На снимке видно, как певец выступал с Алисой на сцене, и стоял в ярком малиновом костюме на одном колене.

"Поздравляю Анастасию Иванову с победой в конкурсе, а главное с признанием зрительской любви. Запомни, это ценно! Все-таки есть у меня пророческие видения и чуйка на таланты. Удачи тебе в творческой жизни, девочка-солнце!", - подписал певец целую подборку фотографий из Крыма, на которых можно заметить и жениха Ольги Бузовой Даву.

"Филипп, браво всем Вашим образам!", "Отличный малиновый костюм", "Волшебные два дня, которые навсегда запомнят и дети , и взрослые! Замечательные песни и шикарные образы. Спасибо за Ваш талант и высочайший профессионализм", "Филипп любимый! Очень красивые фотографии! Скорей бы увидеть этот конкурс. Я обожаю песню "Лунный Гость",а клип шикарный,обалденной красоты!", "Молодцы", "Какой красивый", "Красавчик!", - написали фанаты под публикацией.

Ранее мы рассказывали, как Киркоров развлекается с любовником Бузовой в Крыму.

Во время поездки в Крым Филипп Киркоров с Давой позировали на фоне побережья в Форосе и развлекались как дети в парке атрракционов.

Более того, Киркоров поехали с Давой в оккупированный Крым для участия в конкурсе "Новая волна".

"... Моя жизнь как аттракцион. Впрочем как всегда - бери от жизни все! Но всегда подумайте, донесёте ли?..", - подписал король поп-сцены новые снимки в своем микроблоге.

Напомним, Киркоров поведал печальное о личной жизни после развода с Пугачевой: "Это раньше было что показать...".

Как сообщала Politeka, резко похудевшие Киркоров, Басков и Лазарев поразили новой внешностью, яркие фото.

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