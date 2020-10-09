Озвучен новый прогноз по курсу доллара и размеру средней зарплаты на 2021 год

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявила нардеп Леся Забуранная.

В частности, парламентарий напомнила, что на сегодняшний день размер средней зарплаты в Украине составляет почти 12500 гривен.

В следующем году, опираясь на прогнозы экспертов, Забуранная ожидает роста зарплат до 14 тысяч гривен. Что касается курса доллара, то в 2021 году он, возможно, останется в нынешнем ценовом коридоре.

"На сегодняшний день средняя зарплата 12,5 тысячи грн, я думаю, что средняя зарплата в следующем году будет, по прогнозам экспертов, около 14 тысяч грн. По поводу курса доллара – я думаю, он сохранится на уровне 29-29,1 гривен за доллар", — подчеркнула парламентарий в эфире телеканала.

Ранее мы предупреждали о резком скачке курса доллара к весне 2021 года.

Как прогнозируют эксперты, уже после зимы украинцам за один доллар придется отдавать по 30 гривен.

"...Правительство, и новое руководство Нацбанка не заинтересованы в этом, поскольку идет жесткая трата золотовалютного резерва. И такими темпами к весне мы будем иметь больше 30 гривен за доллар", — предупредил Анатолий Баронин.

Еще один эксперт Найман Эрик также прогнозирует очередное обесценивание гривны и уверен, что в 2021 году доллар будет стоить более 30 гривен.

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