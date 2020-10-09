Стало известно, при каком условии в Украине могут официально ввести режим ЧП

Такое заявление в эфире телеканала Украина 24 сделал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Из-за резкого увеличения количества зараженных китайским вирусом в Украине могут утвердить режим чрезвычайного положения.

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Однако, как уверяет Олег Немчинов, подобный режим будет введен при условии, если такой шаг инициирует глава государства Владимир Зеленский.

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"Мы готовили проект указа президента о введении чрезвычайного положения весной. Как вы знаете, мы обошлись без этого. Причем показатели были совсем другими. Мы входили в неизвестную для нас эпидемиологическую ситуацию. В случае необходимости и если это будет инициировано президентом Украины, мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости", - объяснил Немчинов в эфире украинского телеканала.

Стоит отметить, что режим ЧС (чрезвычайной ситуации) был введен в некоторых украинских областях еще в марте из-за начала эпидемии китайского вируса.

Под режимом ЧС подразумевают ситуацию на отдельной территории, в пределах организации, на водотоке или водоеме, при которой нарушаются нормальные условия жизни населения, и эти ограничительные меры могут быть введены как на уровне государства, так и на уровне определенного региона.

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Режим ЧП вводится в случае наличия реальной угрозы безопасности граждан или конституционному строю, устранение которой другими способами невозможно. 

Такой режим может длиться не более 30 суток и не более 60 суток - в отдельных ее местностях и может быть продлен не более чем на 30 суток. Более того, режим ЧП существенно ограничивает права простых людей:

  • устанавливается особый режима въезда и выезда
  • ограничение движения транспорта и его полный досмотр
  • запрет на массовые мероприятия
  • принудительное отчуждение имущества у населения

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