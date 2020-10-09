Стало известно, при каком условии в Украине могут официально ввести режим ЧП
Такое заявление в эфире телеканала Украина 24 сделал министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Из-за резкого увеличения количества зараженных китайским вирусом в Украине могут утвердить режим чрезвычайного положения.
Однако, как уверяет Олег Немчинов, подобный режим будет введен при условии, если такой шаг инициирует глава государства Владимир Зеленский.
Пополнение в семье Комарова, трогательные снимки счастливой мамы: "Моя девочка..."
На зависть Джоли и Энистон: молодая любовница Брэда Питта показалась во всей красе, откровенные фото
Елена Зеленская покорила Лондон смелым образом на встрече с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом: яркие фото
Ольга Бузова без лифчика эпично опозорилась перед публикой: "Подлизнула так подлизнула"
"Мы готовили проект указа президента о введении чрезвычайного положения весной. Как вы знаете, мы обошлись без этого. Причем показатели были совсем другими. Мы входили в неизвестную для нас эпидемиологическую ситуацию. В случае необходимости и если это будет инициировано президентом Украины, мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости", - объяснил Немчинов в эфире украинского телеканала.
Стоит отметить, что режим ЧС (чрезвычайной ситуации) был введен в некоторых украинских областях еще в марте из-за начала эпидемии китайского вируса.
Под режимом ЧС подразумевают ситуацию на отдельной территории, в пределах организации, на водотоке или водоеме, при которой нарушаются нормальные условия жизни населения, и эти ограничительные меры могут быть введены как на уровне государства, так и на уровне определенного региона.
Режим ЧП вводится в случае наличия реальной угрозы безопасности граждан или конституционному строю, устранение которой другими способами невозможно.
Такой режим может длиться не более 30 суток и не более 60 суток - в отдельных ее местностях и может быть продлен не более чем на 30 суток. Более того, режим ЧП существенно ограничивает права простых людей:
- устанавливается особый режима въезда и выезда
- ограничение движения транспорта и его полный досмотр
- запрет на массовые мероприятия
- принудительное отчуждение имущества у населения
Напомним, украинцев огорошила очередь скорых в киевскую больницу, видео
Как сообщала Politeka, украинцам объявили об усилении карантина, кого это коснется
Также Politeka писала, чтопо украинцам ударили новым ужесточением карантина, готовятся к увольнениям