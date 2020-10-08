В Сумах местные власти решили пойти на усиление карантинных мер в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью китайским вирусом

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на видеообращение мэра Сум Александра Лысенко, обнародованное в Facebook.

По словам чиновника, в городе планируют существенно усилить карантинные меры, в частности предусмотрено введение 100-процентного масочного режима. Данное решение должны принять в четверг, 8 октября на заседании местного исполкома.

Помимо этого, в городе ограничат проведение массовых мероприятий, а число групп, проверяющих соблюдение карантинным мер заведениями общепита, отдыха и транспортом, вырастет с 3 до 30.

Также в областном центре с 12 октября собираются дезинфицировть места общего пользования в жилых зданиях и в офисах, а уже с сегодняшнего дня будет ограничен прием граждан учреждениями, обеспечивающими жизнедеятельность Сум.

Ранее мы писали о том, что стало известно, что ждет Украину в ближайшем будущем из-за пандемии коронавируса. В частности, врач-вирусолог Андрей Александрин заявил что Украину ждет достаточно серьезный рост заболеваемости коронавирусом. При этом он назвал сроки, когда в Украине могут выявлять до 12 тысяч случаев заражения ежедневно. По его прогнозам, это случится совсем скоро и худший период для украинцев еще впереди.

"ВОЗ прогнозирует, что ожидается выявление COVID-19 на уровне 9 тысяч ежедневно. Но я думаю, это не предел… Если у нас будут позволять возможности лабораторной диагностики, то думаю, что у нас будет показывать и больше данных… Я думаю, что в ноябре месяце мы будем наблюдать заболеваемость не менее 10−12 тысяч ежедневно", — отметил врач.

Александрин добавил, что уже начался сезон острых респираторных заболеваний и на сегодняшний день высока вероятность заразиться не только COVID-19. Именно сезонные вирусы дают дополнительную нагрузку на медицинскую систему.

В Одесской области всё больше школ и классов уходят на карантин в связи со стремительным ростом заболеваемости среди детей. По состоянию на 24 сентября на территории Одесского региона в учебных заведения китайским вирусом заразились 209 человек, из них 91 школьник и 122 педагогов. Такую информацию в ходе брифинга озвучил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров. По его словам, всего на самоизоляцию в регионе ушло 1 598 человек из 55 классов, из которых 1 476 учеников и 131 работник.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.