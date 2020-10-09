Украинцев предупредили, что страна снова может вернуться к жесткому карантину из-за резкого роста случаев заражения китайским вирусом
Как сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью УП, строгий карантин могут ввести уже через две недели. (Интервью было опубликовано 8 октября)
"Мы другое сейчас просчитываем: количество больных в день в течение 1-2 недель, приведет к стопроцентному заполнению кроватей. Две недели — это инкубационный период, в среднем. Тогда я как санитарный врач буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось две недели, и у нас другого выхода нет, кроме как вводить жесткие карантинные ограничительные меры", — пояснил Ляшко.
Расчеты чиновников строятся на нынешний статистике по пандемии.
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Карантин в разгаре, введены новые ограничения для украинцев: "С полуночи 7 октября...."
Это заставило власти готовить еще 50 000 коек для потенциальных пациентов, которые могут заболеть китайским вирусом в ближайшее время.
Отметим, 9 октября, в Украине зафиксирован новый антирекорд: +5 804 новых случаев за сутки.
Всего у нас в стране за все время эпидемии вирусом заразились 250 538 человек. Зафиксировано 4779 летальных случаев (+89 за сутки). 108 233 человек выздоровели.
Отметим также, что рекордное число новых зараженных и в мире, за сутки заболели348 630 человек.
Напомним, ранее врач-вирусолог Андрей Александрин заявил, что Украину ждет достаточно серьезный рост заболеваемости коронавирусом.
При этом он прогнозирует, что в ноябре в Украине могут выявлять до 12 тысяч случаев заражения ежедневно. По его прогнозам, это случится совсем скоро и худший период для украинцев еще впереди.
Напомним, украинцев огорошила очередь скорых в киевскую больницу, видео: "От вируса не скроется никто".
Как сообщала Politeka, украинцам объявили об усилении карантина, кого это коснется: "Стопроцентный масочный режим".
Также Politeka писала, чтопо украинцам ударили новым ужесточением карантина, готовятся к увольнениям: "Все вышло из-под контроля".