Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, поиграла объемами в крупной сетке

Звезда любит привлекать внимание своими невероятными формами, пишет Politeka.net. Красотка уже завоевала сердца массы фанатов, которые создают в интернете группы, посвященные ей. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В одной из таких фан-групп опубликовали жаркое видео, которые ранее снимала Квитко. Модель подняла камеру перед зеркалом и потрясла большими ягодицами.

На знаменитости была крупная, голубая сеточка, под которой просвечивалось крохотное бикини розового цвета.

Звезда поиграла аппетитными размерами перед камерой. Большая пятая точка соблазнительно выпирала и притягивала взгляд.

Анастасия слегка накрутила волосы, из-за чего ее вид стал выглядеть более ухоженным.

За шесть часов пост собрал более 16 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети выражали свой неописуемый восторг от увиденного.

"Ты прекрасна, детка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко надела блестящее платьице на тонких бретельках. Наряд обтянул одну из главных гордостей Квитко - ее крупную пятую точку.

Безумная красотка эффектно прошлась, "повиляв" своим богатством на камеру. Звезда устроила дефиле по палубе и игриво поглядывала в камеру.

Напомним, Анастасия Квитко натянула на загорелое тело белый купальник, который даже подпрыгнул на большой груди, оголив ее части внизу. Пышные прелести стиснулись под тугой тканью и, скорее всего, могли даже выпрыгнуть, но толстые бретельки отлично удерживали лифчик на месте.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов