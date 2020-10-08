Молодой актер утонул в бассейне фитнес-клуба менее чем через месяц после того, как в бассейне захлебнулась дочь известного актера Владимира Конкина

Как сообщает «Стархит», в одном из московских фитнес-клубов погиб 26-летний актер Ринат Кафиятуллин, известный по ролям в театре и сериалу «Соседи». Парень пошел в фитнес-клуб поплавать в бассейне и утонул.

Смерть актера зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео появилось в Телеграмм-каналах.

На записи видно, что женщина, проплывающая мимо Рината, увидела, что с ним что-то не так и обратилась за помощью к сотруднику фитнес-клуба. Однако персонал не спешил бросаться на помощь. Видно, что мужчина пытается достать тело палкой, после чего снимает шлепанцы и прыгает в воду.

Медики, которые приехали по вызову, не смогли реанимировать актера, хоть сотрудники фитнес-клуба и пытались оказывать молодому человеку первую помощь.

На данный момент выясняются обстоятельства смерти парня, а также дается оценка действиям сотрудников заведения.

Как известно, 22 сентября при подобных обстоятельствах в фитнес-клубе утонула дочка советского актера Владимира Конкина София. Она также как и Ринат пришла в бассейн поздно вечером. Девушку нашли практически на дне бассейна, спасти ее не удалось.

Напомним, что беда в семье самой богатой украинской певицы, звезда не сдержалась: «Так выглядеть перед смертью...».

Как сообщала Politeka, не стало известной российской певицы, которая предсказала свой последний день: песня оказалась роковой.

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