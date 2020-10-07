Президент Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий действие моратория на взыскание заложенного имущества

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Сообщается, что действие моратория продлевается до 21 апреля следующего года. Кроме того, документ запрещает принудительное взыскание имущества, если оно является объектом незавершенного строительства или используется как место проживания заемщика.

"Мораторий продлили, учитывая ситуацию, в которую попали заемщики из-за обесценивания национальной валюты", – сказано в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, законом запрещено принудительное взыскание иного имущества по договорам ипотеки с лиц, имеющих обязательства по кредитам, предоставленным им в инвалюте, и запрет кредитным учреждениям отступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику.

Ранее мы писали, что штрафы в случае просрочки выплат по кредиту не могут превышать максимальную планку. В Нацбанке разъяснили украинцам нюансы Закона "О потребительском кредитовании", который накануне подписал президент Владимир Зеленский.

Так, финансовые учреждения будут обязаны раскрывать полную стоимость микрокредитов - объясняя каждую потраченную заемщиком "копеечку".

Отмечается, что из-за того, что требования к раскрытию информации не распространялись на так называемые микрокредиты (на сумму до минимальной зарплаты, сейчас 5 тыс. грн, и сроком до одного месяца), украинцы могли неожиданно для себя заиметь огромные задолженности, превышающие сам кредит в десятки раз. К этому приводило непонимание полной стоимости кредита и санкций в случае просрочки.

Украинцев защитят от скрытых процентов и санкций, которые взимаются с заемщика. Об этом сообщили на официальном сайте Нацбанка. Отмечается, что президент Украины подписал законопроект, который обязывает финансовые учреждения раскрывать полную стоимость кредитов, включая те, которые берутся на месяц и составляют менее 5 тысяч гривен (минимальная зарплата).

Законом устанавливается максимальный размер штрафа, который финучреждение может стянуть с заемщика в случае просрочки платежа. Эти санкции не должны будут превышать двойной суммы кредита.

Четыре украинских кредитных союза решили сдать свои лицензии и уйти с рынка. Их членам рассказали, что теперь будет с обязательствами по кредитам. Нацбанк принял решение об отзыве лицензии у следующих кредитных союзов: "Инвестиционный союз "Будова", "Ольвия", Лепта", "Интер-Инвест".

При этом подчеркивается, что отзыв лицензии не лишает кредитный союз обязанности выполнять свои обязательства перед его членами.

В свою очередь, члены кредитного союза также должны продолжать выполнять свои обязательства по кредитам. Они должны выплатить все задолженности в установленные сроки и в предусмотренном договором размере.

Напомним, курс доллара бьет рекорды: как изменятся цены в ближайшее время и кто из украинцев пострадает больше всех.

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