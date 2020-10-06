Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала жаркий кадр из отдыха на яхте

Показывая фигуру, девушка больше не стесняется своих форм, так как решила принять себя такой, какая она есть. Роуз смело заявляет, что не хочет худеть и не будет больше никогда сидеть на диетах. Однажды заработав расстройство пищевого поведения, она твердо решила исправить ситуацию.

Так, на кадре звезды видно, что она довольна своим видом и комфортно чувствует себя в бикини на публике. Оранжевый купальник удачно подчеркнул красоту Роуз, которой восхитились фанаты.

Как известно, модель ранее много раз отправлялась в отпуск, в том числе и на отдых в Таиланд. Фото оттуда девушка почти не публиковала, однако снимки, которые были представлены, прокомментировали сотни людей:

«Как не стыдно такая молодая девушка и выкладывает такое🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤢; Весь мир в этих глазах; Вау. Вы были здесь, на Филиппинах, вау!; Когда я тебя вытащу 🔮🙃; Лицо куклы😍; Красивая великолепная принцесса; люблю веснушки!; деми ты выглядишь так королева принцесс; Я люблю тебя, и на картинке хорошая картинка, ты мне нравишься; Если бы я был рядом, это тоже было бы невероятно, ха-ха; Защитите богиню прекрасного😍😍».

Также Деми смогла порадовать очередным ярким фото, на котором позировала в черном купальнике с бахромой прямо под бюстом. Как правило, девушка блистает в более смелых нарядах и демонстрирует те в рамках рекламы брендов, с которыми работает.

В реальной жизни и не на постановочных кадрах девушка позирует в более скромных и простых нарядах. На одном из таких фото Деми подчеркнула стройную талию короткими шортами из джинсовой ткани с высокой посадкой и, как отмечалось ранее, моникини с бахромой под бюстом.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике