Популярная подель Николь Амато продемонстрировала свою боевую подготовку в ярком купальнике

Как передает Politeka.net, спортсменка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" видео, сделанное во дворе дома у бассейна (чтобы посмотреть ролик, скрольте страницу до конца). Она нарядилась в бикини желтого цвета и разлеглась на заранее подготовленный коврик с полотенцем, а затем резким рывком оказалась на ногах, оттолкнувшись руками. Николь Амато тут же приняла боевую стойку и и сделала несколько демонстративных ударов на камеру.

"Ты можешь сбить меня с ног, ты можешь попытаться изо всех сил... Но знай это... Я всегда вернусь, и я всегда вернусь сильнее, быстрее, умнее и счастливее", - подписала видео модель.

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You Can Knock Me Down, You Can Try Your Best... But Know This...I Will Always Get Back Up, And I Will Always Come Back Stronger, Faster, Smarter and Happier. . . . #limitless #limitlessbook #strong #survivor #driven #inventor #shero #superstar #superpowers #ninja #muaythaitraining #happy #healthy #mindovermatter #yesican #badbish #bossy #bosslady #unstoppable . Thank you @meridianspine @drronmiami @drjordankaplan for all the amazing work and help you have done for my back I feel younger and have hope again. I’ll be better then I ever was before. Running again and doing ninja things. I owe a lot to you guys. Truly blessed and forever grateful! #satnam

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A post shared by Nicole Amato (@bodybynixx) on

Пользователи социальной сети оценили способности Николь Амато и восхитились ее формами в комментариях к посту:

"У вас потрясающие наборы стоек 🍈🍈"; "Абсолютно фантастично, как всегда, и ты невероятно великолепна и всегда так вдохновляешь! Сильная великолепная богиня 😍❤️❤️💪"; "Вау, никогда не знал, что ты сможешь сделать это потрясающе 👏🏼"; "Твой персик идеальный"; "Не связывайся с этой задирой, она тебя нокаутирует".

Напомним, что Николь Амато устроила горячую тренировку в мини-топе: "Сейчас выпрыгнут".

Как сообщала Politeka, Николь Амато покорила красотой форм в прозрачном топике: "Шикарней некуда".

Также Politeka писала, что Николь Амато сверкнула самыми сокровенными местами в белой сеточке: "Королева соблазна".