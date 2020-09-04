Популярная подель Николь Амато продемонстрировала свою боевую подготовку в ярком купальнике

Как передает Politeka.net, спортсменка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" видео, сделанное во дворе дома у бассейна (чтобы посмотреть ролик, скрольте страницу до конца). Она нарядилась в бикини желтого цвета и разлеглась на заранее подготовленный коврик с полотенцем, а затем резким рывком оказалась на ногах, оттолкнувшись руками. Николь Амато тут же приняла боевую стойку и и сделала несколько демонстративных ударов на камеру.

"Ты можешь сбить меня с ног, ты можешь попытаться изо всех сил... Но знай это... Я всегда вернусь, и я всегда вернусь сильнее, быстрее, умнее и счастливее", - подписала видео модель.

Пользователи социальной сети оценили способности Николь Амато и восхитились ее формами в комментариях к посту:

"У вас потрясающие наборы стоек 🍈🍈"; "Абсолютно фантастично, как всегда, и ты невероятно великолепна и всегда так вдохновляешь! Сильная великолепная богиня 😍❤️❤️💪"; "Вау, никогда не знал, что ты сможешь сделать это потрясающе 👏🏼"; "Твой персик идеальный"; "Не связывайся с этой задирой, она тебя нокаутирует".

Напомним, что Николь Амато устроила горячую тренировку в мини-топе: "Сейчас выпрыгнут".

Как сообщала Politeka, Николь Амато покорила красотой форм в прозрачном топике: "Шикарней некуда".

Также Politeka писала, что Николь Амато сверкнула самыми сокровенными местами в белой сеточке: "Королева соблазна".