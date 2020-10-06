Погода в Украине 6 октября продолжит испытывать часть граждан на прочность, на этот раз ожидаются сильнейшие дожди

Об этом свидетельствует прогноз синоптиков, передает Politeka.

Так, уже «традиционно» дожди атакуют западную часть страны. Это спровоцирует общее похолодание воздуха днем до 18-21 градуса по Цельсию. Ночью их сменят менее приятные 12-15 тепла.

На севере также будут частичные осадки – они накроют Киевскую и Житомирскую области. Здесь ожидается до 18-21 градуса тепла, а ночью около 11-14 по Цельсию.

Сильные ливни сегодня пройдут и в Винницкой области. На остальной части региона ожидается солнечная погода. Воздух прогреется до 19-24 градусов по Цельсию, а ночью похолодает до 11-14 тепла.

Без дождей сегодня обойдется на юге Украины. Солнце будет сопровождаться комфортными 20-24 градусами по Цельсию, а ночью их сменят 12-18 тепла.

На востоке Украины синоптики прогнозируют солнце и небольшую облачность. Столбик термометра в светлое время суток прогреется до 21-23 градусов тепла. Ночью же резко похолодает: от 8 до 10 градусов.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в столице и пригороде сегодня осень испытает людей сильным дождем. Воздух будет в районе 18-21 градуса выше нуля. Ночью их сменят менее комфортные 9-14 тепла.

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