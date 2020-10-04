Каким регионам больше всех не повезет

Антициклон не дает осадкам из Европы попасть в Украину

Такой прогноз погоды на завтра, 5 октября, обнародовала в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

Она предупредила, что из-за циклона Brigitte, который сейчас охватил Европу, и восточного антициклона в Украине ожидается порывистый, сильный, временами штормовой ветер юго-восточного направления.

Что касается осадков, то завтра они возможны в Винницкой, Житомирской, Одесской и Николаевской областях.

"Температура воздуха продолжает радовать теплым комфортом - завтра +19+24 градуса. В Киеве понедельник также будет теплым, дневная температура воздуха будет колебаться около +20 градусов. Дождей не предвидится", - продолжила Диденко в своем прогнозе погоды.

Она также отметила, что в столице возможны осадки 7 октября, а следующие выходные (10-11 октября) будут солнечными и без дождей, поскольку температура воздуха прогреется до отметки в +17..+19 градусов.

Ранее в Укргидрометеоцентре предупреждали, что южные районы Украины постепенно приближаются к Балканскому климату, даже греческому.

В ведомстве отметили, что приближение к другому климату связано с нарушением атмосферных процессов, которые влияют на Украину.

"Обычно эти аномалии связаны с нарушением атмосферных процессов, которые традиционны для той или иной местности. Они связаны с изменением климата", - говорилось в сообщении.

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