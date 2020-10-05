Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала необычный бикини с бахромой

Деми смогла порадовать очередным ярким фото, на котором позировала в черном купальнике с бахромой прямо под бюстом. Как правило, девушка блистает в более смелых нарядах и демонстрирует те в рамках рекламы брендов, с которыми работает.

В реальной жизни и не на постановочных кадрах девушка позирует в более скромных и простых нарядах. На одном из таких фото Деми подчеркнула стройную талию короткими шортами из джинсовой ткани с высокой посадкой и, как отмечалось ранее, моникини с бахромой под бюстом.

Легкая улыбка Роуз и ее фигура привлекли фанатов сразу:

«День соблазна🌞🖤; просто роскошь и только🔥💗; почему бы вам не продолжить такие фото; Ангел🙌❤️; я бы женился на тебе; удивительный мир 🖐; Ты красивая женщина Бог был в хорошем настроении, когда заставил тебя полюбить тебя, глядя на тебя; Огонь, вот так выглядит рай и наслаждение🔥🔥🔥; 💋Горячие цыпочки на нашей странице; Ах, я хочу вздремнуть на этом пляже; Деми, ты выглядишь так, красотки картинки Деми; Я просто умер и попал в рай».

Также на одном из солнечных кадров Деми также удалось удивить нежной улыбкой. Превью кадр со съемки Деми в черном монокини понравился многим фанатам, ведь девушка выглядела естественно и непривычно мило. Как правило, Роуз показывает более откровенные позы в крошечных бикини, едва ли скрывающих самое главное.

Вот что пишут фанаты:

"Теперь я знаю, что люди имеют в виду, когда говорят, что твоя улыбка сияет на твоем лице, как показывают эти фотографии; Привет, как дела, я уверен, Сеньорита, теперь я понимаю, хорошо?; Asi es mas hermosa 😍; Прекрасно, так и рвутся на свободу🌹 Улыбка😍; Каждая фотография, на которой вы находитесь, просто потрясающая, спасибо".

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике