Оля Полякова прокомментировала открытие уголовного производства после концерта во время карантина

Как передает Politeka.net, сое видеообращение артистка опубликовала на странице в Инстаграм.

«Все, кто волнуется по поводу того, что они прочитали в СМИ, что на меня завели уголовное дело по поводу харьковского концерта, посвященного дню учителя, я хочу успокоить. Я дома в халате и мне ничего не угрожает. И конечно же хочу сказать, что вся эта шумиха с концертами связана с предвыборным срачем. Но все это можно обсуждать, когда они закроют метро, которое каждый день посещает столько людей, что мне и за год не собрать. Поэтому дорогие мои, берегите себя, мойте руки, не целуйтесь и не читайте новости, особенно перед выборами», - заявила певица.

Напомним, об открытии уголовного производства из-за концерта Поляковой ранее сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области

«Несмотря на действующий карантин, на стадионе по Профсоюзному бульвару состоялся концерт, который посетили около 2000 человек... Следователем Новобаварского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что заранее знали о запланированном концерте и предупредили районную администрацию об ответственности за нарушение карантина. Во время самого концерта на мероприятии находились около 40 полицейских "с целью разъяснения гражданам правил соблюдения карантина, а также фиксации противоправных действий со стороны организаторов мероприятия".

Напомним, ранее Полякова чтобы добиться проведения концерта в Белой Церкви даже пошла на митинг к Кабинету министров. Однако єто не помогло и выступать ей все же запретили.

Позже Полякова заявила о несправедливости. Так, в результате отмены концерта, который сперва разрешали провести, она и организатор концерта потеряли деньги, и не смогли выполнить свою работу.

При этом, в Белой Церкви состоялись массовые гуляния в честь Дня города.

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