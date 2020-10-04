Бывшая возлюбленная украинского певца Виталия Козловского устроила пикантную фотосессию и показала ее в сети

Соответствующий видеоролик телеведущая разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Рамина нарядилась в черный комплект нижнего белья, а поверх него набросила светлый лаковый плащ, расстегнув верхние пуговицы. Несмотря на верхнюю одежду всё взоры фанатов были прикованы к роскошному декольте красотки, которое она без стеснения демонстрировала. Также на руки она одела прозрачные перчатки.

Горячая брюнетка вертелась перед камерой, поворачивая голову то в одну стороны, то в другую, а также кокетливо улыбалась, всем своим видом соблазняя поклонников.

Пользователи сети не остались равнодушными и принялись обсуждать внешний вид телеведущей.

«Красивая», «Идеальный образ», «Стильно невероятно», - высказались люди в комментариях.

Не так давно мы сообщали, что Рамина Эсхакзай поделилась соблазнительным снимком с отдыха.

На фото она позировала в невероятно красивом леопардовом купальнике, который подчеркнул ее аппетитные формы. На фото можно прекрасно рассмотреть соблазнительные бедра девушки, ее аппетитную грудь. Красотка закрыла глаза, наслаждаясь моментом.

Напомним, что Рамина Эсхакзай устроилась на полу, вывалив пышный бюст в тесном топе: идеальный ракурс.

А еще Politeka сообщала, что беда случилась у экс-невесты Козловского, срочно нужна помощь: "Потеряла малыша...".

Также Politeka писала, что Рамина Эсхакзай потеряла свою малышку, фото: "Сердце разрывается".